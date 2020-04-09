Didier Drogba'nın mekik şovu alkış aldı!

Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Didier Drogba, Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme akımına katıldı ve ulaştığı rakamla sosyal medyayı salladı.

42 yaşındaki Drogba, 45 saniyede çektiği 122 mekikle kendisi için yaşın yalnızca rakamdan ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Akımı başlatan Ronaldo aynı süre zarfında 142 mekik çekmişti. Radamel Falcao ise 106 mekikte kalmıştı.