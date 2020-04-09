MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDidier Drogba'nın mekik şovu alkış aldı!
GeriFutbol Didier Drogba'nın mekik şovu alkış aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Didier Drogba'nın mekik şovu alkış aldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didier Drogba'nın mekik şovu alkış aldı!
Abone Olgoogle-news

Didier Drogba için yaş yalnızca rakamdan ibaret. 42 yaşındaki Didier Drogba, 45 saniyede çektiği 122 mekikle sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Didier Drogba, Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme akımına katıldı ve ulaştığı rakamla sosyal medyayı salladı.

42 yaşındaki Drogba, 45 saniyede çektiği 122 mekikle kendisi için yaşın yalnızca rakamdan ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Akımı başlatan Ronaldo aynı süre zarfında 142 mekik çekmişti. Radamel Falcao ise 106 mekikte kalmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

💪 42 yaşındaki #Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik!

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle