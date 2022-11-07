Didier Drogba Müslüman mı oldu? Fotoğrafa cevap verdi...

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Fildişi Sahilli dünya yıldızı Didier Drogba'nın Müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Dünyaca ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah, kişisel Facebook hesabından Drogba'nın dua ederkenki fotoğraflarını paylaşarak dünyaca ünlü yıldızın müslüman olduğunu belirtti.

Bu fotoğraflar kısa sürede 'Drogba Müslüman oldu' haberleriyle yayıldı.

DROGBA AÇIKLAMA YAPTI: DİN DEĞİŞTİRMEDİM

Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından Didier Drogba'dan bir açıklama geldi.

"Bir hikaye viral oldu ama ben din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşu ve birliktelik anıydı."