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Didier Drogba Müslüman mı oldu? Fotoğrafa cevap verdi...

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#Didier Drogba#Drogba Müslüman Oldu Mu?#Galatasaray
Didier Drogba Müslüman mı oldu Fotoğrafa cevap verdi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 22:54

Bir dönem Galatasaray foırması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'nın sosyal medyada yayılan fotoğrafları sonrası ünlü yıldızın Müslüman olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Drogba'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Fildişi Sahilli dünya yıldızı Didier Drogba'nın Müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Dünyaca ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah, kişisel Facebook hesabından Drogba'nın dua ederkenki fotoğraflarını paylaşarak dünyaca ünlü yıldızın müslüman olduğunu belirtti.

Bu fotoğraflar kısa sürede 'Drogba Müslüman oldu' haberleriyle yayıldı.

DROGBA AÇIKLAMA YAPTI: DİN DEĞİŞTİRMEDİM

Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından Didier Drogba'dan bir açıklama geldi.

"Bir hikaye viral oldu ama ben din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşu ve birliktelik anıydı."

Didier Drogba Müslüman mı oldu Fotoğrafa cevap verdi...

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#Didier Drogba#Drogba Müslüman Oldu Mu?#Galatasaray

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