Didier Deschamps'tan N'Golo Kante açıklaması! 'Kalitesi ortada'

Haberin Devamı

FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Kolombiya ile Fransa kozlarını paylaştı. Müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Fransa oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da, 41'de Marcus Thuram ve 56. dakikada Desire Doue kaydetti.

Kolombiya'nın tek golünü ise 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

Maçta Fenerbahçe'den N'Golo Kante 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Kante'nin performansı için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Didier Deschamps'ın açıklamaları:

Bu bir teyit niteliğinde. Geçen yıl, uzun yolculuklardan kaçınması için onu ara sıra kadroya çağırmıştım. N'Golo’nun oyun seviyesiyle ilgili hiçbir sorun yok, Suudi Arabistan'dayken bile durum böyleydi. Ona düşen görev, bu seviyesini korumak. Bu bana diğer, daha genç oyuncuları görme ve biraz daha deneyim kazanma imkânı verdi. O zaten çok deneyimli.

Haberin Devamı

Kalitesi ortada, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. Birçoğu için bu Dünya Kupası, ilk büyük turnuvaları olacak. N'Golo her zaman gülümsüyor, hiçbir sorun yok. O, Dünya Kupası'nda yer alabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri. Kadroda olabilecek başka oyuncular da var. Genişletilmiş bir kadroda bile, bazı çok iyi oyuncuları seçemeyeceğim çünkü bence bugün daha iyi oyuncular mevcut.