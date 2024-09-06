Didier Deschamps'dan Rabiot tepkisi: Utanç verici

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Deschamps, milli takımın en önemli oyuncularından biri olan Rabiot ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adrien Rabiot’un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer."

Bu arada La Gazzetta dello Sport Galatasaray’ın, Rabiot’nun ekonomik hırsları nedeniyle transferden vazgeçtiğini yazarken İngiliz basını ise Cimbom’un hala masada olduğunu ifade etti.