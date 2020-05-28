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Haber Giriş: 28.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dick Advocaat'ın kolyuğu Dirk Kuyt'ın olacak!

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Dick Advocaat'ın kolyuğu Dirk Kuyt'ın olacak!
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Fenerbahçe eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın yerine geçiyor...

Hollanda’nın De Telegraaf gazetesi Feyenoord Kulübü’nün 2021 yazında sözleşmesi bitecek olan Advocaat’ın yerine göreve, şu anda U19 takımını çalıştıran Kuyt’ı getireceğini duyurdu.

2018’den bu yana Feyenoord U19 Takımı’nı çalıştıran Kuyt’ın, Henrik Larsson’la birlikte kırmızı beyazlıların A takımını çalıştıracağı kaydedildi. İki farklı dönem Feyenoord forması giyen Dirk Kuyt, 2012-15 yıllarında ise Fenerbahçe’de oynamıştı.

 

Dick Advocaatın kolyuğu Dirk Kuytın olacak

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