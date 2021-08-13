Diagne Galatasaray'a hayat verdi! İstenmiyor ama vazgeçilemiyor da...

Spor Servisi - Galatasaray’a adımını attığı ilk günden bu yana tartışılan, yeni sezon planlarında düşünülmeyen Mbaye Diagne, St. Johnstone deplasmanında sürpriz bir kararla ilk 11’de sahaya çıktı.

Kendisi de takımda kalmayı düşünmeyen Senegalli futbolcu takımın en istekli ve hazır isimlerinden biri olarak dikkat çekerken 29. dakikada sahneye çıkarak golünü atmayı başardı.

Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede PSV Eindhoven ile oynanan 2. maçta da oyuna sonradan dahil olurken takımının tek golünü ağlara gönderen isim oldu.

3 KUPA KAZANDI, GOL KRALI OLDU

10 milyon Euro'luk bonservisi, yıllık 2.4 milyon Euro’luk ücreti, özel yaşamındaki sansansyonel olaylarla gündeme gelse de Diagne’nin sarı kırmızılılarda şimdiden tarihe geçti.

2019 Ocak’ta sarı kırmızılılara gelen Diagne yarım sezonda 10 gol attı ancak hem lig, hem Türkiye Kupası, hem de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’daki 20 golü de eklendiğinde 30 golle sezonu gol kralı olarak kapadı.

Geçen sezonun devre arasında Premier Lig’e gitmesine karşın takımın en skorer 2 isminden biri oldu.

Diagne yarım sezonda 9 gol atarken, Falcao aynı sayıya sezonun tamamında ulaştı.

"YENİ SEZONDA YOKUM" DEMİŞTİ

Galatasaray’da ‘gitsin mi kalsın mı’ tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

Senegalli futbolcu, “İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum” dedi.

Diagne’nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon Euro’luk bir teklif getirirken, Galatasaray’ın bu oyuncudan 4 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.

Diagne’nin kesin olarak “Takımdan ayrılacağım” demesinin ardından sarı kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.

Brentford’da İvan Tony’nin arkasında yedek bekleyen Halil’in de Galatasaray’a gelmek istediği ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu’nun bu konuda Premier Lig kulübü ile de görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray Halil için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

24. DEPLASMAN MAÇINDA 2. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Galatasaray deplasmanda oynadığı son 24 Avrupa kupası maçında 2. galibiyetini dün St. Johnstone karşısında aldı.

Sarı kırmızılılar 18 yenilgi, 4 beraberlik aldığı bu seride önceki galibiyetini de Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü karşısında almıştı.

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!