Diablo II: Resurrected duyuruldu

Diablo II, Time dergisi tarafından, “muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunu, en iyi zindan oyunu ve en iyi PC oyunu,” olarak gösterilmişti. Diablo II: Resurrected, son teknoloji oyun donanımlarının gücünden yararlanan modern görselliğiyle, deneyimli oyuncuların yanı sıra yepyeni bir nesli de Diablo'nun karanlık hikâyesini, heyecanlı ganimet mücadelelerini ve kanlı hack-and-slash oynanışını tecrübe etmeye çağırıyor.



Diablo II: Resurrected‘te oyunun klasik 2D grafikleri günümüzün fizik tabanlı 3D modellerine dönüşüyor. Bununla birlikte oyuna dinamik ışıklandırma eklenecek ve oyunun animasyonlarıyla büyü efektleri de tamamen elden geçirilecek. Üstelik bunların tamamı 4K çözünürlüğe kadar destek sunacak.** Oyunda yer alan ve gizemli Dark Wanderer'ın macerasını gözler önüne seren toplam 27 dakikalık klasik ara sahnelerin her bir karesi yeniden tasarlanmakta. Sanctuary'nin ürkütücü sesleri ve hafızalara kazınan özgün müzikleri de Dolby 7.1 surround ses teknolojisini destekleyecek şekilde elden geçiriliyor. Klasik oyunun ses ve grafiklerini üst seviyeye çıkaracak olan Diablo II: Resurrected, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bugüne kadar eğlendirmeye devam eden derin oynanış detaylarını ve kilit tasarım öğelerini koruyacak.



Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, “Diablo II, hem Blizzard hem de dünya çapındaki milyonlarca oyuncu için bir dönüm noktasıydı. Diablo II: Resurrected sayesinde bu klasiği PC ve konsollara geri getirecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Böylece eski oyuncular anılarını tazelerken yeni oyuncular da Diablo II'nin zamanının ötesindeki oynanışını istedikleri platformda ortak ilerleme desteği (cross-progression) imkânıyla ilk kez deneyimleme şansını elde edecek,” diyor. “Diablo II: Resurrected'ın yeni yüksek çözünürlüklü sesleri ve görselliği, oyunun yirmi yıl öncesini aratmayacak ölçüde eğlenceli ve ilgi çekici olacak.”



Daha nostaljik bir deneyim isteyen oyuncular, modern grafiklerle orijinal deneyim arasında istedikleri zaman tek bir tuşla geçiş yapabilecekler. Diablo II: Resurrected yepyeni bir oyun gibi görünebilir fakat Diablo II'nin kendine has oynanış mekanikleri bütün orijinalliğiyle aynen korunacak. Oyunda paylaşımlı zula (shared stash) gibi çok talep edilen bazı yenilikler de bulunacak.



Diablo II: Resurrected'da geniş özelleştirme seçeneklerine sahip 7 karakter sınıfı bulunacak; bunlar ana oyundan Amazon, Barbarian, Necromancer, Paladin ve Sorceress ile Lord of Destruction genişleme paketinden Assassin ve Druid. Farklı beceriler ve yetenek dizilimlerini seçmek, eşya üretimi yapıp boş yuvalarına farklı öğeler yerleştirmek, eşya ve giysi setlerini tamamlamak, benzersiz silahlar ve zırhlar elde etmek, Rune Word kombinasyonları yapmak gibi pek çok farklı oynanış mekaniği Diablo II: Resurrected'da oyuncuları bekliyor.



Diablo II: Resurrected, size unutulmaz maceralar vaat etmekte! Oyuncular, orijinal Diablo II hikâyesinin dört ana bölümünde ölümcül Sanctuary dünyasına giderek Dehşet Lordu Diablo ve cehennemin diğer güçleriyle yüzleşecek. Ayrıca çok sevilen akıl hocası, bilge insan Deckard Cain ile bir araya gelecek, Archangel Tyrael'in yanında savaşacak ve oyun tarihine damgasını vuran diğer ilahi karakterlerle karşılaşacaksınız. Bu sürümde Lord of Destruction genişleme paketinin bütün içerikleri de yer almakta ve macera, Bölüm V'le devam ederek oyuncuları önce Mount Arreat'ın tehlikeleriyle yüzleştirip ardından da Yıkım Lordu Baal'ın karşısına çıkaracak.



Blizzard Entertainment ve dahili stüdyosu Vicarious Visions tarafından geliştirilen Diablo II: Resurrected, bu yıl Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına geliyor. Destekleyen platformlar arasındaki ortak ilerleme fonksiyonu sayesinde oyuncular, oyunu istedikleri platformlarda aynı karakter ve eşyalarla oynayabilecekler.