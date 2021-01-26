Diablo 2 yeniden geliştirme sürecinde

Son aktarılan bilgilere göre, Tony Hawk ve Crash Bandicoot'un remaster projelerinden sorumlu olan Vicarious Visions, Blizzard tarafından Diablo 2 remake projesi için satın alındı.

Bloomberg'e göre Vicarious Visions, geçen yıldan beri Blizzard ile Diablo 2 remake projesini geliştirmek için çalışıyor. Proje daha önceden remaster projeleri üstüne çalıştığı bilinen Blizzard’ın geliştirici takımlarından biri tarafından yürütülüyordu. Ancak bu takımın son çıkardığı Warcraft III: Reforged’ın olumsuz geri dönüşler almasıyla birlikte Blizzard yeni remaster projelerinde farklı bir isimle çalışmak istemiş gibi duruyor.

GamesIndustry.biz’e açıklama yapan Blizzard sözcüsü, “Vicarious Visions ile bir süre işbirliği yaptıktan ve harika bir ilişki geliştirdikten sonra Blizzard olarak uzun vadeli destek sağlama fırsatı olduğunu fark ettik.” dedi. Projeye dair detayların 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekBlizzConline’da açıklanması bekleniyor.