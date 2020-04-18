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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Di Marzio yazdı! Luiz Alberto, Lazio'da kalıyor...

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Di Marzio yazdı! Luiz Alberto, Lazio'da kalıyor...
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncu Luiz Alberto’nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Lazio’nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Luiz Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti.

İtalya’da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus’un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio’da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi.

Di Marzio’nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.

İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio’da devam etmek istediğini belirtmişti.

 

Di Marzio yazdı Luiz Alberto, Lazioda kalıyor...

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