Di Marzio yazdı! Luiz Alberto, Lazio'da kalıyor...

Lazio’nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Luiz Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti.

İtalya’da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus’un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio’da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi.

Di Marzio’nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.

İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio’da devam etmek istediğini belirtmişti.





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