Di Marzio: Davide Santon Beşiktaş'ı reddetti, Diego Perotti için Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor

Di Marzio, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı iddia edilen sağ bek Davide Santon'un Siyah-Beyazlılar'ı reddettiğini yazdı.

İtalyan muhabir ayrıca Fenerbahçelileri de yakından ilgilendiren bir haber paylaştı. Di Marzio haberinde Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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