Di Marzio: Davide Santon Beşiktaş'ı reddetti, Diego Perotti için Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor
Sky Sport'un ünlü İtalyan muhabiri Gianluca Di Marzio, Roma cephesinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren iki önemli haber verdi.
Di Marzio, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı iddia edilen sağ bek Davide Santon'un Siyah-Beyazlılar'ı reddettiğini yazdı.
İtalyan muhabir ayrıca Fenerbahçelileri de yakından ilgilendiren bir haber paylaştı. Di Marzio haberinde Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
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