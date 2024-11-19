Di Maria'dan Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: "İnanılmaz biri, oyuncuları için hayatını verir!"

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Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria, kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdürüyor.

Aynı zamanda milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takım arkadaşı olan Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 14 maçın sonunda takımına 5 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

36 yaşındaki oyuncu geçen yıllara rağmen futbolseverleri mest eden bir performansa imza atarken katıldığı bir söyleşi programında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"REAL MADRID'DE KENDİME YER BULMAM GEREKİYORDU"

Bir YouTube kanalı olan 'Clank'a konuk olan tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun isteğiyle 2010/2011 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol ekibine adaptasyon sürecini anlatan Di Maria, "Çocukluğumdan beri her zaman sol kanatta oynadım. 2010/2011 sezonunda Real Madrid'e gelene kadar bu böyleydi. Cristiano Ronaldo diğer tarafta oynuyordu ve benim kendime yeni bir yer bulmam gerekiyordu. Sonunda sağ tarafa geçtim ve bu hoşuma gitmeye başladı. Orada kendimi çok rahat hissetmeye başladım ve kariyerim boyunca sağ kanatta oynamaya devam ettim." sözleriyle adaptasyon sürecini anlattı.

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"BU BİR MECBURİYETTİ"

Real Madrid'in geniş kadrosundan dolayı sağ kanatta oynamak zorunda kaldığını belirten 36 yaşındaki futbolcu, "Mourinho bana bir şey söylemek zorunda kalmadı. Sol tarafta oynamam imkansızdı. 4-3-3 sistemiyle oynuyorduk ve sol tarafta yer bulmam zordu. Karim Benzema ve Gonzalo Higuain forvet oyuncularıydı. Mecburen sağda oynamam gerekiyordu. Yeni bir yönümü keşfettim ve içeriye doğru keserek oynamaya alıştım." sözleriyle o günlere değindi.

"MOURINHO İNANILMAZ BİR İNSAN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki görüşleriyle röportajına son veren Angel Di Maria Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını sonuna kadar, yüzde 100 savunur. Sen yüzde 100’ünü verirsen, o da sana hayatını verir. Üç çok güzel yıl geçirdik. Onun hakkında olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok." dedi.

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BİRLİKTE ÜÇ KUPA KAZANDILAR

Eski hocası hakkında övünç dolu açıklamalarda bulunan Angel Di Maria, Jose Mourinho ile birlikte üç kupa kazandı. İkili birlikte İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.