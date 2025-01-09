×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Di Maria şov yaptı, Benfica intikam aldı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Di Maria şov yaptı, Benfica intikam aldı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 00:44

Portekiz Lig Kupası maçında Benfica, konuk ettiği Braga'yı 3-0 mağlup etti ve ligde 2-1 kaybettiği maçın rövanşını lig kupasında aldı.

Haberin Devamı

Portekiz Lig Kupası maçında Benfica, Braga'yı 3-0 mağlup ederek finalde Sporting Lizbon'un rakibi oldu.

Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın galibiyet gollerini 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria ve 28. dakikada Alvaro Fernandez kaydetti.

Konuk Braga'da Jonatás Noro, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla finale yükselen Benfica, finalde Sporting Lizbon'un rakibi oldu.

Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, karşılaşmada 65 dakikada forma giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada Andreas Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

Benfica bir sonraki maçında Portekiz Kupası'nda Faranse'ye konuk olacak. Braga ise Lusitano 1911 ile karşılaşacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

BAKMADAN GEÇME!