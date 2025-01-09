Di Maria şov yaptı, Benfica intikam aldı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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Portekiz Lig Kupası maçında Benfica, Braga'yı 3-0 mağlup ederek finalde Sporting Lizbon'un rakibi oldu.

Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın galibiyet gollerini 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria ve 28. dakikada Alvaro Fernandez kaydetti.

Konuk Braga'da Jonatás Noro, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla finale yükselen Benfica, finalde Sporting Lizbon'un rakibi oldu.

Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, karşılaşmada 65 dakikada forma giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada Andreas Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

Benfica bir sonraki maçında Portekiz Kupası'nda Faranse'ye konuk olacak. Braga ise Lusitano 1911 ile karşılaşacak.