Dezenfektanlı ve maskeli boks maçları

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde futbol maçlarını durdurmayan Nikaragua’da yoğun önlemler altında 16 sporcunun katıldığı boks turnuvası da düzenlendi.

'BESLENMEK İÇİN...'

Onaylanmış 11 korona vakasına sahip olan ülkenin başkenti Managua’daki organizasyonda boksörler maske ile gelirken, ringin içerisinde üzerlerine dezenfektan sıkılması ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Tribünlerde maske takan seyirciler de birer metre arayla oturdu. Eski dünya şampiyonu boksör Ricardo Alvarez, sporculara yardım için düzenlediklerini belirterek, “Nikaragua fakir bir ülke ve boksörler beslenmek zorunda. Evlerinde kalamazlar” dedi.

'KALAN HAFTALARI OTELDE OYNAYALIM'

İngiltere'de 9 Mart’tan bu yana karşılaşmanın oynanmadığı Premier Lig’de takımlar, geri dönüş için tarih ve uygun yöntem belirlemeye çalışıyor. Bu doğrultuda, liglerin başlaması halinde futbolcuların 6 hafta bir otelde karantinaya alınıp, burada sezonun kalanının tamamlanabileceği önerisi sunuldu. Ayrıca, seyircisiz başlaması planlanan liglerde bir karşılaşmanın oynanması esnasında en fazla 300 kişinin statta olmasının planlandığı belirtildi.

UEFA, 55 ÜLKENİN FEDERASYONLARINA 236.5 MİLYON EURO YARDIM YAPTI

UEFA, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon Euro yardım yapıldığını açıkladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konu ile ilgili açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon Euro destek sağlandığını belirtti. Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, “Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak” dedi.

FORMULA 1'DE FRANSA İPTAL START AVUSTURYA'DA VERİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle yarışlarda yeni sezonun henüz başlamadığı Formula 1’de 28 Haziran’daki Fransa GP’si de iptal edildi. Açıklamada, “2020 Fransa GP’sini devam ettirmenin imkansız olduğunu açıklamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi. Böylelikle ilk 6 yarışı iptal edilen F1’de yetkililerin, ilk startı 5 Temmuz’da Avusturya’da vermeyi planladıkları bildirildi. Yine temmuz ayında yapılması gereken Büyük Britanya etabı ise, iptal edilmezse seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.





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