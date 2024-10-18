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Devriş Deniz: Tesisimizde büyük bir hasar var!

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#Yeni Malatyaspor#1. Lig#TFF
Devriş Deniz: Tesisimizde büyük bir hasar var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 23:23

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Devriş Deniz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, yaşanan depremden futbolcuların çok etkilendiğini dile getirdi.

Deniz, yönetimin Türkiye Futbol Federasyonuna lige devam etmemek için yaptığı başvuruyu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem oyuncularımızı psikolojik olarak çok etkilendi. İlk yarı da onun sıkıntısını çektik. Tesisimizde büyük bir hasar var. Sahanın durumu sıkıntılı. Bu pozisyonda nasıl antrenman yapıp maça hazırlanacağız. TFF'nin bunu değerlendirmesi lazım. Malatyaspor için değil Türk futbolu için değerlendirmesi lazım. Ortada deprem gerçeği var. Oraya gelen takımlar nasıl gelecek, biz tesislerde nasıl kalacağız. Hepsi sıkıntı. Başvurumuzun sonucunu bekliyoruz. Bu maçtan sonra Malatya'da oynayacaktık ama şimdi ne olur bilemiyoruz."

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Tesislerin son depremde hasar aldığını aktaran Deniz, ligden çekilme olursa TFF'nin Yeni Malatyasporlu futbolculara transfer için izin vermesi gerektiğini vurguladı.

MKE Ankaragücü taraftarına da teşekkür eden Deniz, hiçbir statta görmedikleri desteği sarı-lacivertli taraftarlardan gördüklerini sözlerine ekledi.

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#Yeni Malatyaspor#1. Lig#TFF

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