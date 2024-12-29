Devrim Özkan'dan Torreira'ya olay gönderme: O haddi kimseye verme

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile olan ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Devrim Özkan, eski sevgilisine dair konuştu.

Devrim Özkan, Lucas Torreira ile sonlandırdığı ilişkisine dair konuşurken "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt verdi.

"O HADDİ, BİRİNE VERECEK KADAR SEVGİNİ GÖSTERME"

Devrim Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, ne seviyede seversen sev, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim son ilişkimde." dedi.

GALATASARAY MAÇLARINDAKİ TOTEMİ

Galatasaray maçlarındaki totemine dair konuşan Özkan, "Bir Galatasaray atkımı, bacağıma bağlayıp stadyuma giriyorum. Çok saçma bir hareket ama nedenini bilmiyorum. Sağ bacağıma bağlayacağım ve sağ ayağımla gireceğim. Rakip takım iki atak geçirdikten sonra biz atak yapıyorsak kapanıp dua etmeye başlıyorum." dedi.