Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti! "Her şey göründüğü gibi"

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Fanatik Galatasaraylı olarak Devim Özkan'ın adı bir süredir yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anılıyordu. Sarı- Kırmızılıların İstanbul'daki hiçbir maçını kaçırmayan güzel oyuncu, Torreira ile sık sık bir araya geliyordu.

BU KEZ EZBER BOZDU

Aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Özkan ve Torreira, en son Miami'de yakalanmıştı. Daha önce Torreira ile ilgili, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu, bu kez ezber bozdu.

Devrim Özkan, önceki gün Etiler'deydi. Bir markanın yüzü olmak için görüşme yapacağını söyleyen Özkan, "Önümüzdeki günlerde yeni bir projeye başlıyorum. Bu projede güçlü, mücadele veren bir kadını izleyeceksiniz" dedi.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"

Takvim'de yer alan habere göre; yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek birlikte olduklarını dile getirdi.

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Özkan, bu yazın büyük bir bölümünü Miami'de geçirmişti.