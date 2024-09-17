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Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucas Torreira'nın müstakbel eşi Devrim Özkan hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında Lucas Torreiranın müstakbel eşi Devrim Özkan hangi dizilerde ve filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 15:30

Devrim Özkan kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1998 yılında Muğla'da doğan Özkan, üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenen Özkan, özellikle 'Vuslat' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' gibi dizilerdeki başrol performanslarıyla tanındı. Peki, Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Devrim Özkan, genç yaşına rağmen televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinde dikkat çeken bir oyuncu olmuştur. İlk olarak 2017 yılında "Rüya" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Özkan, pek çok önemli yapımda yer almıştır. Peki, Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğmuş, Milas ve Bodrum'da büyümüştür. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüş, ancak ilk yılının sonunda okulu bırakarak oyunculuk kariyerine yönelmiştir. 2017'de "Rüya" dizisi ile oyunculuk dünyasına adım atan Özkan, kısa sürede tanınan bir isim haline gelmiştir.

DEVRİM ÖZKAN KARİYERİ

Özkan, ilk önemli çıkışını "Vatanım Sensin" dizisinde yapmıştır. Ardından "Vuslat" dizisinde başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmış, "Ramo" dizisinde de performans sergilemiştir. 2022 yılında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde canlandırdığı Songül Acarerk karakteri ile büyük beğeni toplamış, 2023 yılında ise "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde başrol üstlenmiştir.

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DEVRİM ÖZKAN TİYATRO OYUNLARI

  • Woyzeck Açısı (2019) – Kozyatağı Kültür Merkezi

DEVRİM ÖZKAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Rüya (2017)
  • Vatanım Sensin (2017-2018)
  • Vuslat (2019-2020)
  • Ramo (2020-2021)
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022-2023)
  • Ne Gemiler Yaktım (2023-2024)
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