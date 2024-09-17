Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucas Torreira'nın müstakbel eşi Devrim Özkan hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Haberin Devamı

Devrim Özkan, genç yaşına rağmen televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinde dikkat çeken bir oyuncu olmuştur. İlk olarak 2017 yılında "Rüya" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Özkan, pek çok önemli yapımda yer almıştır. Peki, Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğmuş, Milas ve Bodrum'da büyümüştür. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüş, ancak ilk yılının sonunda okulu bırakarak oyunculuk kariyerine yönelmiştir. 2017'de "Rüya" dizisi ile oyunculuk dünyasına adım atan Özkan, kısa sürede tanınan bir isim haline gelmiştir.

DEVRİM ÖZKAN KARİYERİ

Özkan, ilk önemli çıkışını "Vatanım Sensin" dizisinde yapmıştır. Ardından "Vuslat" dizisinde başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmış, "Ramo" dizisinde de performans sergilemiştir. 2022 yılında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde canlandırdığı Songül Acarerk karakteri ile büyük beğeni toplamış, 2023 yılında ise "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde başrol üstlenmiştir.

Haberin Devamı

DEVRİM ÖZKAN TİYATRO OYUNLARI

Woyzeck Açısı (2019) – Kozyatağı Kültür Merkezi

DEVRİM ÖZKAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ