Devreye 2 dakika kala gelen golle 236 bin 182 TL kazandı! 5 maçlık iddaa kuponu...

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İlandır

Futbolda artık yeni sezona “merhaba” demeye oldukça yaklaştığımız dönemde, yaz ligleri dışında yeni ligler de sezon açılışı yapmaya başladı. Ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Yaz Oyunları’nda da pek çok spor dalında yüzlerce maç sporseverleri bekliyor.

Şampiyon Oranlar ile Avrupa’da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında; Olimpiyat Oyunları’nda ve daha pek çok ligde üyelerine normalin üzerinden oranlar sunan Misli’de heyecan hiç durmadan devam ediyor.

Bir Misli üyesi de dün oynadığı kuponunda Norveç, İsveç ve İsviçre Ligleri’nden 5 maça yer verdi. Bu 5 maça da ilk yarı tercihinde bulunan üye toplamda 29.33 oranlı kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

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Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

5 maça da aynı tercihte bulundu

Misli üyesi kuponunda yer alan 5 maçta da tercihini ilk yarı seçimlerimden yaptı. Kupondaki tüm maçlara “İlk Yarı 1.5 Üst” oynayan üye, maçlarının hepsinin ilk yarısında en az 2 gol olacağını düşündü.

İsviçre Ligi’nde oynanan St. Gallen – Young Boys maçının ilk yarısı 9 ve 18. dakikada gelen gollerle 2-0 bitti. Norveç Ligi’nde Lillestrom – Sarpsborg maçında da konuk ekip dakikalar 38’ı gösterirken skoru 2-0’ a getirdi ve üye bu maçta da hata yapmadı.

Yine Norveç Ligi’nde toplamda 7 gol çıkan Sandefjord – Haugesund karşılaşmasının ilk yarısı da 3-1 sona erdi ve üye bu maçı rahat bir şekilde tutturdu. İsveç Ligi’nde oynanan Hacken – Vasteraas maçında da ev sahibi 23 dakika içinde 2 gol buldu ve üye bu maçta da zorlanmadan kazanmış oldu.

43’te gelen gol kuponu getirdi

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Üyenin kuponundaki son maç yine Norveç Ligi’nden Odds – Stromsgodset maçıydı. Bu maç kupondaki diğer karşılaşmalar gibi erken gollerle başlamadı ve kupondaki en zorlu maç oldu. Mücadeledeki ilk gol dakikalar 38’i gösterirken ev sahibinden geldi. Bu golle umutlanan Misli üyesini sevindiren gol ise 43. dakikada yine ev sahibi Odds’tan geldi. İlk yarı 2-0’lık skorla sonuçlanırken üye 5’te 5 yapmış oldu.

Misli üyesi, böylece 5 maçta 29.33 oran tutturarak toplamda 236 bin 182 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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