Devre arasında gelmişti! Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor

Haberin Devamı

Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, bu bölgeye son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmişti.

Fransız ekibi RC Lens'ten 8 milyon euro ödenerek kadroya katılan Polonyalı sağ bek de sarı-kırmızılılarda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki savunmacı için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEK ÜZERE!

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katmak üzere.

Transferin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, tarafların son detayları görüştüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Frankowski'nin de Fransa'ya dönmek istediği ve Rennes'e katılmak için yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı ve 3 sarı kart gördü.