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Devre arasında gelmişti! Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor

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#Transfer#Galatasaray#Przemyslaw Frankowski
Devre arasında gelmişti Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 09:59

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya dönüyor.

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Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, bu bölgeye son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmişti.

Fransız ekibi RC Lens'ten 8 milyon euro ödenerek kadroya katılan Polonyalı sağ bek de sarı-kırmızılılarda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki savunmacı için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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TRANSFER GERÇEKLEŞMEK ÜZERE!

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katmak üzere.

Transferin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, tarafların son detayları görüştüğü kaydedildi.

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Frankowski'nin de Fransa'ya dönmek istediği ve Rennes'e katılmak için yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Devre arasında gelmişti Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı ve 3 sarı kart gördü.

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#Transfer#Galatasaray#Przemyslaw Frankowski

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