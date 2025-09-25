×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Devon Hall: 'Sezona kupayla başlamak güzel!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Devon Hall#Beşiktaş
Devon Hall: Sezona kupayla başlamak güzel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 01:03

Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Devon Hall, sezona kupayla başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertlilerde Devon Hall, 23 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, 'en değerli oyuncu' ödülünün de sahibi oldu. Hall, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Hall, "Sezona kupayla ve galibiyetle başlamak tabii ki güzel. Taraftarlarımıza kalpten teşekkürler. Çok fazla tezahürat yaptılar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Karşımızda zorlu bir rakip vardı"

Beşiktaş hakkında da konuşan Devon Hall, "Zorlu bir rakip ve iyi bir koç vardı karşımızda. Finalde de onlarla karşılaştık ve tabii ki sahadan galibiyetle ayrılmak güzel" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Devon Hall#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!