Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 12:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz’in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum.

Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum.

 

 

