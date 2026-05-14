Devlerin Arda Güler ve Kenan Yıldız savaşı!

Kenan Yıldız, Juventus’ta, Arda Güler ise Real Madrid’de bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, A Milli Takımımızın 2 yıldızı yaz transfer döneminin en çok konuşulacak oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Torino temsilcisi ile bu sezon çıktığı 46 resmi maçta 11 gol, 10 asiste imza atan Kenan 21 gole direkt katkıda bulundu.

Arda Güler ise takımı yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşasa da görev aldığı 50 maçta 6 gol, 14 asistle 20 gole katkı vermeyi başardı.

Ancak 2 futbolcunun skordaki rollerinin yanı sıra dikkat çeken en önemli özellikleri de liderlik becerileri oldu.

PEREZ'İN EN BÜYÜK KOZU

Yaz transfer döneminin başlamasına daha çok olmasına rağmen Türk Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki en önemli silahları olmaları beklenen Kenan ve Arda için dünya devleri ellerini çabuk tutmak istiyor. Takım içinde yaşanan krizin yanı sıra seçim kararı alan ve yeniden aday olduğunu açıklayan başkan Florentino Perez’in “Real Madrid’i ele geçirmek isteyenler var” sözleriyle sarsılan İspanyol devinin Kenan Yıldız ısrarı devam ediyor. Görev süresi boyunca Real Madrid’e birçok dünyaca ünlü yıldızı getiren Florentino Perez yeni döneminde de Kenan ile açılışı yapmak istiyor.

ARTETA, ARDA’YI ÇOK İSTİYOR

Bu yılın başında Kenan’ın sözleşmesini 30 Haziran 2030’a kadar uzatan Juventus’un gündeminde ise Real Madrid’den Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia var. İki kulübün kısa sürede transfer pazarlığı için masaya oturması bekleniyor. Real Madrid’de nisan ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ise Arsenal’in hayallerini süslemeye devam ediyor. İspanyol basınında Fichajes’te yer alan habere göre Londra ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için 90 milyon Euro’ya ulaşan bir yatırım yapmaya hazır. Mikel Arteta liderliğindeki Arsenal’in de hem Arda’yı hem de kulübünü ikna etmek için temasları sıklaştıracağı öğrenildi.

