Devler peşindeydi: Avrupa futbolunun yükselen yıldızını Süper Lig ekibi kaptı!

Haberin Devamı

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erse de yeni sezon planlamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Başakşehir, sürpriz bir hamleyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattı.

GeoTeam'in haberine göre; Başakşehir ve Dinamo Tbilisi, 17 yaşındaki sol bek oyuncusu Saba Kharebashvili'nin transferi için anlaşmaya vardı. Dinamo Tbilisi'nin bu transfer sayesinde 'rekor' bir bonservis elde edeceği söyleniyor.

BUGÜN İMZA ATACAK

Takımıyla birlikte kamp için Antalya'da bulunan 17 yaşındaki savunma oyuncusunun gün içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından turuncu-lacivertliler ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Haberin Devamı

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen iki sezondur düzenli olarak A takımda forma giyen Kharebashvili ile başta Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Ajax gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri ilgileniyordu.

PERFORMANSI

Henüz 15 yaşında (15 yıl, 7 ay, 23 gün) A takımda oynamaya başlayan ve kulüp tarihinde forma giyen en genç oyuncu olan Kharebashvili, Dinamo Tbilisi formasıyla bugüne dek 58 resmi maça çıkarken 6 asist yaptı.

TAM BİR JOKER

1.84 boyundaki Saba Kharebashvili sol bekin yanı sıra sağ bek, stoper, ön libero ve sol kanat olarak da oynayabilmesi nedeniyle tam bir joker görevi görüyor.