Devler Ligi'nin sürprizi Atalanta, Valencia'yı konuk ediyor! iddaacıların %41'den fazlası...

Bu bir ilandır

ATALANTA - VALENCIA

Atalanta'nın Roma karşısında 1-0'dan geri gelip 2-1 kazanan kadrosu, aynen Valencia karşısında da sahada olacak. İtalyan ekibinde önemli bir eksik göze çarpmıyor.

Grup aşamasında ilk 3 maç sonunda hiç puanları yoktu ama son 3 maçta 7 puan toplayıp gruptan çıkmayı başardılar ve de görece olarak eşleşebilecekleri en kolay rakiple, Valencia ile eşleştiler.

Valencia'da ise işler biraz daha karışık!

La Liga'da deplasmanda - galibiyet anlamında - keyif vermiyorlar, buna kıyasla iç sahada yenilgileri yok fakat 13 maçta 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldılar.

İtalya kafilesinde Garay, Piccini ve Vallejo sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Stoper Gabriel Paulista da cezası nedeniyle oynamayacak. Önemli hücum silahı Gamerio ve kaleci Cillessen'in durumları ise belirsiz.

Kale ve savunmadaki bu eksikler/belirsizlikler canlarını sıkabilir.

Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Valencia, İtalya deplasmanında oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Valencia, 2012/13 sezonundan sonra bu yana ilk kez eleme turuna kalmayı başardı.

- Valencia, grup aşamasında kaydettiği 9 golün 7'sini karşılaşmaların son yarım saatinde buldu.

- Atalanta'nın Boşnak golcüsü Josip Ilicic, grup aşamasındaki maçlarda takımına 2 penaltı kazandırmıştı.

- Atalanta, Leicester City'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ikinci takım olarak tarihe geçti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Atalanta galibiyeti!

Üyelerin %41'den fazlası, İtalyan ekibin ilk maçı kazanacağını düşünüyor.

%17'lik kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Grupta ilk 3 maçını kaybedip son 16 turuna kalan tek takım olan Atalanta'da, Roma galibiyetinin morali ve eksiksiz olarak sahaya çıkacak olmak avantaj niteliği taşıyor.

Valencia da rakibi Atalanta gibi nitelikli bir sistem takımı. Geniş bir kadroya sahip olmanın avantajını kullanıyorlar. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da dış sahada skor bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını görüyoruz.

Atalanta, her ne kadar Devler Ligi'nde iç saha maçlarını Milano’da oynuyor olsa da etkin ofansif oyunundan ödün vermiyor. Gol bahisleri anlamında değerli bir mücadele bizi bekliyor.

Öncelikli tercihim "KG VAR" olacak. Alternatif düşünenler "2.5 ÜST" bahsine yönelmeli.

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Valencia, Atalanta maçına böyle hazırlandı...