Devler Ligi'nin son iki şampiyonu Manchester City ile Real Madrid karşılaşıyor! Nefes kesen maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, dev bir mücadeleye sahne olacak. Organizasyonun son iki sezonunun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması ilk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester City - Real Madrid maçı bu akşam 23.00'te başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Bernardo, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Manchester City, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 12 maçın sadece 3’ünü kaybetti.

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan son 8 Şampiyonlar Ligi maçının 7’sinde karşılıklı goller oldu.

Manchester City’nin oynadığı son 9 resmi maç 2,5 gol üstü skorla bitti.

Real Madrid’in deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 9’u 2,5 gol üstü bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER'İN YORUMU

City burayı boş geçerse Madrid deplasmanından tur çıkarmaları imkansıza yakın. Bu yüzden City kazanmak için her şeyi yapacak. Sezonu berbat geçiren Guardiola için belki de tek fırsat Madrid eşleşmesi. Burada City gol bulacaktır. Madrid hücum gücü en yüksek 3-5 takımdan biri Avrupa'da. Onlar da burayı boş geçmez. Şampiyonlar Ligi demek, Real Madrid demek. Karşılıklı goller gelir.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Manchester City'nin galibiyetine 1.72 yerine 1.77, beraberliğe ise 3.47 yerine 3.66 oran veriliyor. Real Madrid galibiyetinin oranı ise 3.11 yerine 3.20 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Real Madrid'de Lucas Vazquez, Rudiger, David Alaba, Militao ve Carvajal sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Öte yandan İngiliz temsilcisinde Rodri'nin yanı sıra Nathan Ake ve Jeremy Doku sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Cumartesi günü bir sakatlık geçiren Nico Gonzalez'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

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ARDA GÜLER YEDEK BAŞLAYACAK

Dev maça Arda Güler'in yedek başlaması bekleniyor. Milli yıldız maçın ilerleyen dakikalarında süre almak için Ancelotti’den şans bekleyecek.

DİREKT KATILAMADILAR

Yeni formatıyla ilk kez bu sezon düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılın şampiyonu Real Madrid ve bir önceki sezonun şampiyonu Manchester City, son 16 turuna direkt katılım hakkı elde edemedi.

DEVLER ALT SIRALARDAN KURTULAMADI

Lig aşamasındaki 8 maç sonunda son şampiyon Real Madrid 11. sırada, İstanbul'da oynanan finalde kupayı müzesine götüren Manchester City ise 22. sırada yer aldı.