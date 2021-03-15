Devler Ligi'nden elenen Barcelona, gözünü La Liga'ya çevirdi! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

BARCELONA

- 32 metreden Keylor Navas'ı avlayan Lionel Messi, beyaz noktadan Kosta Rikalı kaleciyi geçemeyince Barcelona, PSG'ye elendi ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

- La Liga'da durum biraz daha rayına oturmuş gibiydi, sürpriz Cadiz beraberliği sonrası 3 maçlık gol yemeden alınan 9 puan vardı.

- Philippe Coutinho ve Ansu Fati sakat, Gerard Pique ve Sergi Roberto'nun durumları maç saati belli olacak.

- PSG karşısında 3-4-3 gibi sahaya yayıldılar ama ligdeki son maçlarda biraz daha 3-1-4-2 gibi oynadıklarına şahit olduk. Orta alanın merkezinde, Frenkie De Jong'un yanında 18 yaşındaki Pedri harikalar yaratıyor.

- Hücumda da elbette Lionel Messi'nin yeri garanti, yanında ya Ousmane Dembele oynayacak ya da Antoine Griezmann. De Jong'la Pedri'nin arkasında da Sergio Busquets forma giyecek.

HUESCA

- İlk 18 haftada tek galibiyet gelince Michel ile yollarını ayırıp takımın başına Pacheta'yı getiren Huesca, İspanyol teknik adamla çıktığı 8 maçta 8 puan toplasa da ligin dibinden henüz kurtulabilmiş değil...

- Sol bek Gaston Silva'nın sakatlığı devam ediyor. Dizinde problem olan bir diğer sol bek Luisinho'nun durumu ise maç saati netleşecek.

- Hücum alternatiflerinden Sandro Ramirez ve orta sahadan Pedro Mosquera da belirsiz.

- TD Pacheta, son maçlardaki 3'lü savunmayı Barcelona'ya özel önlem amacıyla bozar mı bilinmez, "Pulido, Insua & Siovas" değişilmez stoper tandemi olmuştu.

- Sağ tarafı komple Pablo Maffeo kontrol edecek, gole en yakın isim Rafa Mir olacaktır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 3 lig maçını gol yemeden kazandı. (3 maç - 7 gol)

- Huesca'nın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Barcelona'nın iç sahadaki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Huesca'nın deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4'ünde "İlk Yarı 0-0" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu!

%86'lık kesim Devler Ligi'ne havlu atan Katalan devinin lig sonuncusu Huesca karşısında 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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2002 doğumlu Pedri'nin Barcelona formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi golü! İzleyelim...