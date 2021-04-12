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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0) 

14 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)

 

Devler Liginde yarı finalistler belli oluyor

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