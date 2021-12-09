Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımların 15'i belli oldu. Son 16 turuna yükselen son takım, yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe ertelenen Atalanta - Villarreal maçının ardından belli olacak.

Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00'teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.



Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar şöyle:

Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille



Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta



UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar ise şöyle:

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Porto

Sheriff

Zenit

Barcelona

Sevilla

Villarreal/Atalanta