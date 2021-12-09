Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptıBakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptı#Koronavirüs
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Panik anları İnsanlar dışarı kaçmaya başladı 88 daire boşaltıldıPanik anları! "İnsanlar dışarı kaçmaya başladı" 88 daire boşaltıldı#İzmir
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: Ama ayıp ediyorsunAlkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: 'Ama ayıp ediyorsun'#Alkollü Sürücü
Beşiktaşta Sergen Yalçın için istifa iddiasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!#Beşiktaş
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih
Devler Liginde son 16ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanlar, ertelenen Atalanta-Villarreal maç hariç belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımların 15'i belli oldu. Son 16 turuna yükselen son takım, yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe ertelenen Atalanta - Villarreal maçının ardından belli olacak.

Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00'teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar şöyle:
Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille

Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar ise şöyle:
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Porto
Sheriff
Zenit
Barcelona
Sevilla
Villarreal/Atalanta

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları