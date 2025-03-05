Devler Ligi’nde sahne golcülerin! Dembele mi, Salah mı? İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Paris Saint Germain – Liverpool / Oyuncu Gol Atar: Ousmane Dembele

PSG’de Ousmane Dembele, oynadığı son 12 maçın 10’unda gol atmayı başardı.

Paris Saint Germain – Liverpool / Oyuncu Gol Atar: Mohamed Salah

Liverpool’da Mohamed Salah, oynadığı son 9 maçın 8’inde gol atma başarısı gösterdi.

Benfica – Barcelona / Oyuncu Gol Atar: Vangelis Pavlidis

Benfica’da Vangelis Pavlidis, ilk 11 başladığı son 6 maçın tamamında gol attı.

Benfica – Barcelona / Oyuncu Gol Atar: Robert Lewandowski

Barcelona’da Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 5’inde gol attı.

Bayern Münih - B. Leverkusen / Oyuncu Gol Atar: Harry Kane

Bayern Münih’te Harry Kane, ilk 11’de başladığı son 4 maçın 3’ünde gol attı.

Bayern Münih - B. Leverkusen / Oyuncu Gol Atar: Patrik Schick

Leverkusen’de Patrik Schick, oynadığı son 11 deplasman maçının 7’sinde gol attı.

Feyenoord - Inter / Oyuncu Faul Yapar: Alessandro Bastoni

Inter’de Alessandro Bastoni, deplasmanda oynadığı son 7 maçın hepsinde faul yaptı.

Benfica – Barcelona / Oyuncu En Az 2 Faul Alır: Lamine Yamal

Barcelona’da Lamine Yamal, oynadığı son 10 maçın 7’sinde en az 2 faul aldı.

Paris Saint Germain – Liverpool / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Dominik Szoboszlai

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Liverpool’da Dominik Szoboszlai, oynadığı son 11 maçın 9’unda kaleyi bulan şut çekti.

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