Devler Ligi'nde rövanş zamanı! Atletico Madrid'in Real Madrid'i ağırlayacağı dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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23:00'te başlayacak ve Riyadh Air Metropolitano stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İki takım arasında geçen hafta Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Real Madrid, Rodyrgo ve Brahim Diaz'ın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmış ve avantajı elde etmişti. Eflatun beyazlılar avantajını korumak Atletico Madrid ise maçı evinde kazanarak çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Alvarez, Griezmann

Real Madrid: Courtois, Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan son 10 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi grup sonrası aşamalarında oynadığı son 18 iç saha maçını kaybetmedi.

Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 maçın 9’u 2,5 gol üstü bitti.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %17’si Real Madrid’in galibiyetini tercih ediyor.

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MİSLİ YAZARI ÇAĞRI DAVRAN’IN YORUMU

Son şampiyon Real Madrid, evindeki ilk maçtan istediğini aldı ve Metropolitano'ya 2-1'in avantajıyla gitmeyi başardı. Real, Atletico ile son 4 kapışmasından 3 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrıldı. Ve de aralarındaki son 10 mücadelede karşılıklı gol oldu. Cezası sona eren Bellingham, ilk 11'deki yerine dönüyor. Tercihim, ‘karşılıklı gol var’ olacak. Atletico'da gözler, Bernabeu'da ağları sallayan ve son 5 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atan Julian Alvarez'de, Real'de ise son lig maçında bilgisayar oyunlarındaki gibi bir gol atan Vinicius Jr'da… Bu sebepten isabetli şut çeker tercihlerinde de Vinicius Jr ve Alvarez tercihleri de mutlaka dikkate alınmalı.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Atletico Madrid'in galibiyetine 2.19 yerine 2.25, beraberliğe ise 3.09 yerine 3.27 oran veriliyor. Real Madrid'in galibiyetinin oranı ise 2.45 yerine 2.54 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

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Atletico Madrid'de kritik rövanş maçında Koke sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan Clement Lenglet'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Real Madrid'de bu akşam uzun süreli sakatlıkları bulunan Dani Carvajal ile Eder Militao'nun yanı sıra Dani Ceballos da Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.