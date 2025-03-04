Devler Ligi’nde Real Madrid’in konuğu Atletico Madrid! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Santigo Bernabeu'da oynanacak ve 23:00'te başlayacak olan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İKİ TAKIMIN SON 16 YOLU

İspanyol devi Real Madrid, Manchester City'i iki maçta da mağlup ederek son 16'ya adını yazdırmıştı.

Bir diğer İspanyol devi Atletico Madrid ise elde ettiği 18 puanla lig aşamasını 5. sırada tamamlayarak üst tura çıkmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Valverde, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynadığı son 7 resmi maçın normal sürelerinde galibiyet alamadı.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan son 9 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 10 maçın 8’i 2,5 gol üstü bitti.

MİSLİ YAZARI ÇAĞRI DAVRAN’IN YORUMU

LaLiga'da şampiyonluk yarışının içindeki devleri, bu sezonki 3. kapışmalarını Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirecek. Ev sahibi Real Madrid, son lig maçında Betis'e kaybetti, Atletico ise evinde Athletic'i yendi. Real'de ligde 2 maçta cezası sebebiyle forma giyemeyen Bellingham, Bernabeu'daki ilk ayakta da cezalı. Tedavisi süren Valverde'nin oynaması ise ev sahibi için çok önemli. Atletico'da Koke dışında ciddi bir eksik yok. İki takım; 2'si bu sezon, 1'i geçen sezon olmak üzere son 3 maçta 1-1'lik sonuçlarla berabere kaldılar. Son 16'nın ilk maçında benzer bir senaryo bekliyorum. Bu şartlar altında beraberlik ve ana tercih olarak da ilk yarı 1.5 alt diyorum.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %20’si Real Madrid galibiyetinden yana.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Real Madrid’in galibiyetine 1.62 yerine 1.66, beraberliğe ise 3.25 yerine 3.42 oran veriliyor. Atletico Madrid’in galibiyetinin oranı ise 3.78 yerine 3.98 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Sakatlıkları bulunan Ceballos, Eder Militao, Dani Carvajal ve Vallejo ile kart cezası bulunan Bellingham, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.

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Atletico Madrid'de ise Azpilicueta ve Koke sakatlıkları nedeniyle dev maçta sahaya çıkamayacak.

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLAYACAK

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Manchester City maçlarında olduğu gibi Atletico Madrid karşılaşmasında da yedeklerde yer alması bekleniyor.