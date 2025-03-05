Devler Ligi'nde PSG'nin konuğu Liverpool! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Paris Saint-Germain, Liverpool'u konuk ediyor. Bu akşam Parc des Princes'te oynanacak zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.

LİVERPOOL DİREKT, PSG PLAY-OFF'TAN GELDİ

Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle eleyerek dikkatleri üzerine çeken PSG, grup aşamasını lider tamamlayıp doğrudan son 16'ya katılan Liverpool ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Fabian, Neves, Doue, Dembele, Barcola

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Daha önce 4 kez karşılaşan iki ekip arasındaki maçların 2’sini PSG, 2 mücadeleyi de Liverpool kazandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 8 maçın 6’sında en az 2 gol attı.

Mohamed Salah Avrupa kupalarında çıktığı 134 maçta 61 gol attı.

İki ekibin Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı 2 maçta da karşılıklı gol oldu.

PSG’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki son 5 maçında 2.5 gol üstü skor oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmaya bahis yapan Misli üyelerinin %15’i 2.5 gol üstü tercihine oynuyor.

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MİSLİ YAZARI YUSUF KENAN ÇALIK’IN YORUMU

Paris lig aşamasında çok sıkıntılı anlar geçirse de Brest'i play off'ta çok rahat geçti. Ev sahibinde eksik oyuncu yok. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde tek bir mağlubiyet aldı ve bu döneme çok formda giriyor. Konuk takımda Gomez ve Bradley'in sakatlık sorunları var. Gollü bir maç bekliyorum.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte PSG'nin galibiyetine 2.21 yerine 2.27, beraberliğe ise 3.15 yerine 3.32 oran veriliyor. Liverpool'un galibiyetinin oranı ise 2.39 yerine 2.46 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Liverpool'da sakatlıkları devam eden Connor Bradley ile Joe Gomez, PSG karşısında forma giyemeyecek. Gakpo'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Paris Saint-Germain'de ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP

PSG-Liverpool eşleşmesinin galibi, çeyrek finalde Aston Villa veya Club Brugge ile mücadele edecek.