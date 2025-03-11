Devler Ligi'nde Liverpool'un konuğu PSG! Kritik rövanş maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Bu akşam Anfield'ta oynanacak zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.

Paris’te oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Liverpool, çeyrek final için avantajı yakalan taraf olmuştu. İlk karşılaşmada avantaj fırsatını kaçıran misafir takım deplasmanda işleri lehine çevirmeye çalışacak. Beraberliğin yettiği Liverpool karşısında PSG en az iki farklı galibiyeti arayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Nunez

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Fabian, Vitinha, Dembele, Kvaratskhelia, Barcola

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı.

- Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

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- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 deplasman maçında 2.5 gol baremini aştı.

- PSG, deplasmanda oynadığı son 10 maçı da kazandı ve bu maçların 9'unda 1.5 gol baremini aştı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18'inin tercihi Liverpool galibiyetinden yana.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN'IN YORUMU

İlk maçı hafızanıza getirince, kazanmayı bir yana bırakın “PSG nasıl olur da gol bile atamaz?” diyorsunuz. Liverpol o karşılaşmada Alisson’la tutundu. Şansla kopardı. Şans evet, Salah çıkacak onun yerine oyuna giren Elliot bir dakika sonra golü atacak. Bunu başka nasıl açıklarız? Bu akşama gelecek olursak? İki takım da sorunsuz, formda. Skoru ilk maçta olduğu gibi bireysel performanslar belirleyecektir. Salah gol atabilir, Diaz skora katkı sağlayabilir, Dembele bu kez fırsatları kaçırmayabilir, Barcola maçın adamı olabilir. Her seçim riskli. Riskler arasından ilk yarı beraberliğini tercih ediyorum.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Liverpool'un galibiyetine 2.00 yerine 2.06, beraberliğe ise 3.42 yerine 3.62 oran veriliyor. PSG'nin galibiyetinin oranı ise 2.54 yerine 2.69 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIM DA LİGLERİNDE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Premier Lig'de 70 puanı olan ve en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki farkını 15'e çıkaran Liverpool lider konumda yer alıyor.

PSG ise rakibi Liverpool gibi Fransa Ligue 1'de lider konumda yer alıyor. Paris ekibi lig tablosunda en yakın rakibi Marsilya'nın 16 puan önünde şampiyonluğa yürüyor.

LİVERPOOL'UN EKSİKLERİ

Liverpool'da Cody Gakpo, Tyler Morton, Conor Brasley ve Joe Gomez sakatlıkları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain’de ise herhangi bir eksik bulunmuyor.