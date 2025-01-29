Devler Ligi'nde lig aşaması bugün tamamlanıyor

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İlk 8’de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8’i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti. Devler Ligi’nde playoff turu kura çekimi ise cuma gerçekleştirilecek.

SON HAFTA MAÇLARI

Aston Villa-Celtic

B.Dortmund-S.Donetsk

B.Leverkusen-S. Prag

Barcelona-Atalanta

B.Münih-S.Bratislava

Brest-Real Madrid

D.Zagreb-Milan

Girona-Arsenal

Inter-Monaco

Juventus-Benfica

Lille-Feyenoord

M.City-Club Brugge

PSV-Liverpool

Salzburg-A.Madrid

S.Lizbon-Bologna

Sturm Graz-Leipzig

Stutgart-PSG

Young Boys-Kızılyıldız