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Devler Ligi'nde lig aşaması bugün tamamlanıyor

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#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Gazetehaberleri
Devler Liginde lig aşaması bugün tamamlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 36 takımlı lig aşaması bugün tamamı saat 23.00’te oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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İlk 8’de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8’i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti. Devler Ligi’nde playoff turu kura çekimi ise cuma gerçekleştirilecek.

SON HAFTA MAÇLARI

Aston Villa-Celtic
B.Dortmund-S.Donetsk
B.Leverkusen-S. Prag
Barcelona-Atalanta
B.Münih-S.Bratislava
Brest-Real Madrid
D.Zagreb-Milan
Girona-Arsenal
Inter-Monaco
Juventus-Benfica
Lille-Feyenoord
M.City-Club Brugge
PSV-Liverpool
Salzburg-A.Madrid
S.Lizbon-Bologna
Sturm Graz-Leipzig
Stutgart-PSG
Young Boys-Kızılyıldız

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#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Gazetehaberleri

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