×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Devler Ligi'nde dün gece tarihi geri dönüş! Peri masalını 5 golle bitirdiler

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 11:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece nefes kesen 4 maç oynandı. Manchester City deplasmanındaki Real Madrid'de Arda Güler'in de sahaya çıktığı gecede özellikle bir maç tarihe geçti. İşte dün gece oynanan maçlarda yaşananlar...

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşlarında 4 karşılaşma oynandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Gaziantep FK galibiyetini yazdılar 12 bin 726 kişiyle başarmak mümkün müFenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetini yazdılar! '12 bin 726 kişiyle başarmak mümkün mü?'Haberi görüntüle

PSG, CHELSEA'YE UMUT DAHİ VERMEDİ

İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Mücadeleye etkili başlayan Fransız ekibi 6. dakikada Khivica Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Gelen golle birlikte baskısını arttıran PSG 14. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı da 2-0 Paris Saint-Germain'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili bir giriş yapan Fransız devi 62. dakikada Senny Mayulu ile farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayıcna Paris Saint-Germain mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Haberin Devamı

Çeyrek finale yükselen Fransız devi PSG'nin rakibi Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının ardından belli olacak.

ARSENAL RAHAT TURLADI

Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz temsilcisi Arsenal, rövanşta konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Arsenal'e turu getiren golleri 36. dakikada Eberechi Eze ve 63. dakikada Declan Rice kaydetti.

Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakan Arsenal'in çeyrek finaldeki rakibi, Bodo/Glimt'i rüyadan uyandıran Sporting oldu.

Gözden KaçmasınManchester City 1-2 Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)Manchester City 1-2 Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)Haberi görüntüle

ARDA SAHAYA ÇIKTI, REAL MADRİD ÇEYREK FİNALE UÇTU

İngiliz ekibi Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, deplasmandaki rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek toplam 5-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

İngiliz ekibi, 20. dakikada elle oynadığı için penaltıya sebebiyet veren Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Eflatun-beyazlılarda Vinicius Junior, 22. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Manchester City'nin golünü ise 41. dakikada Erling Haaland kaydetti. Vinicius Junior, 90+4'te ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER 74 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

SPORTING, BODO'NUN PERİ MASALINI BİTİRDİ

Norveç ekibi Bodo/Glimt'e ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilen Portekiz temsilcisi Sporting, evindeki rövanşta normal süresi 3-0 biten karşılaşmada uzatma sonunda Norveç ekibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Normal süresi 3-0 biten mücadele uzatmalara gitti. Burada ise Portekiz ekibi 2 gol bularak Devler Ligi'nde rakibini saf dışı bıraktı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gonçalo Inacio, 61. dakikada Pedro Goncalves, 78. dakikada penaltıdan Luis Suarez, 92. dakikada Maximiliano Araujo ve 120+2'de Rafael Nel kaydetti.

Haberin Devamı

Geri dönüşle tarihe ismini yazdıran Sporting, çeyrek finalde Bayer Leverkusen'i eleyen Arsenal ile karşılaşacak.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN 4 TAKIM
Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!