Devler Ligi'nde bugün Barcelona, Real Madrid ve Manchester City sahaya çıkıyor! Şampiyonlar Ligi'ne özel Şampiyon Oranlar Misli'de

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BARCELONA - ATALANTA

Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında Barcelona, Atalanta'yı ağırlayacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadele Estadio Olímpic Lluís Companys'ta oynanacak.

Ev sahibi Barcelona, 3 puan hedeflerken, Atalanta da deplasmanda galibiyet peşinde. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Atalanta ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti ve 14 puanla 7. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Gavi, Casado, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta, Samardzic, Retegui, Lookman

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Barcelona iç sahada oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi maçının 7’sini kazanmayı başardı. Bu maçlarda 28 gol attılar.

Atalanta, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 6 maçında da 2,5 üstü gol atarak kazandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI AYKUT AYDIN'IN YORUMU

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’i garantileyen ve son iki resmi maçında 12 gole imza atan Barcelona, evinde yine kazanmak isteyecektir. Inigo Martinez sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yok. Atalanta’da Marten De Roon’un yokluğu önemli. Yedinci basamakta bulunan Atalanta ise kazanarak ilk 8’de lig aşamasını tamamlama hedefinde. Keyifli ve iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi Barcelona'nın zaferine 1.53 yerine 1.59 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.82 yerine 4.03 oranla gösterilirken konuk takım Atalanta kazanır oranı ise 3.62 yerine 3.76 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

BREST – REAL MADRİD

UEFA Avrupa Ligi 8. Haftasının bir diğer maçında Real Madrid, Brest deplasmanına çıkıyor. Puan sıralamasını yakından ilgilendiren kritik mücadele bu akşam saat 23.00’da başlayacak.

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Savunma hattında problem yaşayan Ancelotti'nin ekibi rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 12 gol gördü.

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Brest ise Devler Ligi arenasında çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fransız ekibi puan sıralamasında 13. basamakta bulunuyor.

Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11’de başlaması bekleniyor. Öte yandan Madrid devinde Vinicius cezalı olduğu için kadroda bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Brest: Bizot, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage, Fernandes, Magnetti, Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Rodrygo

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 18 maçın 15’inde gol yedi.

Brest iç sahada oynadığı son 5 resmi maçını kazanırken; bunların tamamında ilk yarıyı önde kapatan taraftı.

Real Madrid’in oynadığı son 14 resmi maç 2,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %42’si Real Madrid galibiyetinden yana.

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MİSLİ YAZARI YUSUF KENAN ÇALIK'IN YORUMU

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesinde Brest'in Real Madrid'in önünde olacağına kimse inanmazdı. Çok başarılı bir Avrupa serüveni geçiren Brest son haftalarda ligde de toparladı. Ev sahibinde Amavi, Haidara, Martin ve Le Cardinal sakat. Son haftalarda form grafiğini artıran Real Madrid ilk 8 ümidini galibiyete bırakmış durumda. Konuk takımda Carvajal, Militao, Joan Martinez, Camavinga sakat. Vinicius ise cezalı durumda. Gollü bir Madrid galibiyeti bekliyorum.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Misli'de Brest'in zaferine 6.63 yerine 6.89 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 4.82 yerine 5.08 oranla gösterilirken konuk takım Real Madrid kazanır oranı ise 1.21 yerine 1.25 olarak gösteriliyor.

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* Oranlar değişiklik gösterebilir.

MANCHESTER CITY-CLUB BRUGGE

İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde 8’nci hafta mücadelesinde Club Brugge ekibini konuk ediyor. Saat 23.00’da başlayacak mücadele Ettihad Stadı’nda oynanacak.

Guardiola’nın öğrencileri geride kalan haftalarda 7 maçta topladığı 8 puanla 25. sırada son haftaya giriyor. Mavi-beyazlılar, Club Brugge karşısında mutlak üç puan hedeflerken kaybetmesi durumunda ise Avrupa’ya veda edecek. Manchester City kazanması durumunda 24’e girmeyi garantileyecek.

Club Brugge ise geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Belçika ekibi topladığı 11 puanlar 20. sırada bulunuyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Yaşari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Manchester City evinde oynadığı son 33 Şampiyonlar Ligi maçında 28 galibiyet 5 beraberlik aldı.

Club Brugge oynadığı son 20 resmi maçını kaybetmedi. Bu maçlarda 15 galibiyet 5 beraberlik aldı.

Manchester City’nin oynadığı son 6 resmi maç 3,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %20'si tercihini 2.5 gol üstü seçeneğinden yana kullanıyor.

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN'UN YORUMU

Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için kazanmaktan başka çaresi yok. 2-0 öne geçtikleri PSG maçını da kaybettikten sonra 25. sıraya kadar gerilediler. Konuk ekip de rakibinden 3 puan yukarda ve son haftaya girerken rakibine göre daha rahat. İlk 7 maçta sadece 6 gol atabildiler ancak 8 gol yediler. Kaptanları Hans Vanaken’in bu maça yetişme ihtimali düşük. City’nin kazanmaktan başka çaresi olmadığı bu maçta en az 3 golle galip geleceğini düşünüyorum. MS1 ve 2.5 gol üstü en ideal seçenek bu maç için.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Misli'de ev sahibi Manchester City zaferine 1.09 yerine 1.13 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 6.16 yerine 6.49 oranla gösterilirken konuk takım Club Brugge'ün kazanır oranı ise 9.28 yerine 9.76 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.