Devler Ligi'nde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sahnede, Şampiyon Oranlar Misli'de!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid ve kupanın favorilerinden Inter, bugün sahne alacak.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, İtalya Ligi Serie A ekibi Atalanta deplasmanına çıkacak. Gewiss Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 23.00'te oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Valverde, Bellingham, Modric; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

ARDA GÜLER KULÜBEDE

Real Madrid'in La Liga'da oynadığı son maçta fileleri sarsan milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakaya yedek kulübesinde başlayacak.

REAL MADRID'İN DURUMU KRİTİK

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Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 6 puan toplayabilen son şampiyon Real Madrid, play-off hattının son basamağında 24. sırada yer alıyor. Devler Ligi'ndeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Real, olası bir puan kaybında üst tura yükselme ihtimalini de riske sokacak.

ATALANTA RÜYA GİBİ DEVAM EDİYOR

Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde de rüya gibi devam ediyor. Geride kalan 5 maçta 11 puan toplayan ve henüz mağlubiyeti bulunmayan Atalanta 5. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atalanta, son 9 resmi maçını kazanmayı başardı.

Real Madrid’in son 6 resmi maçının 5’inde karşılıklı goller olmadı.

Atalanta, Real Madrid ile oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Real Madrid, İtalyan ekipleri ile oynadığı son 12 maçın 11’ini kazandı.

ŞAMPİYON ORANLAR MİSLİ'DE

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Atalanta galibiyetine 2.25, beraberliğe 3.24, Real Madrid kazanıra ise 2.36 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %5’i Atalanta galibiyeti beklerken; %37’si Real Madrid’e güveniyor.

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LEVERKUSEN'İN KONUĞU INTER

Gecenin bir diğer maçında ise Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen ile Serie A'nın son şampiyonu Inter kozlarını paylaşacak. BayArena'da oynanacak olan müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Leverkusen ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Garcia, Grimaldo; Wirtz, Tella.

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Thuram (Lautaro), Taremi.

INTER, DEVLER LİGİ'NDE YENİLGİSİZ

Serie A'nın son şampiyonu, Devler Ligi'nde geride bıraktığı 5 maçta 4 galibiyet - beraberlikle 13 puan topladı ve 2. basamakta yer aldı. Inter, tek beraberliğini Manchester City deplasmanında aldı.

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LEVERKUSEN İLK 8 AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 10 puan toplayan Leverkusen, 3 galibiyet - 1 beraberlik - 1 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Bundesliga ekibi, bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Leverkusen, Inter ile oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Inter, son 10 resmi maçta 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Leverkusen, evinde oynadığı son 8 Avrupa maçının 7’sini kazandı.

Inter, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 4 maçı gol yemeden kazanmayı başardı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Leverkusen galibiyetine 2.00, beraberliğe 3.08, Inter kazanıra ise 2.83 oran veriliyor.

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****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %7’si Bayer Leverkusen’in, %11’i ise Inter’in kazanacağını düşünüyor.