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Devler Ligi'nde 5. hafta başlıyor!

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#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Sporanasayfa
Devler Liginde 5. hafta başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 26 Kasım Salı itibarıyla başlıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Sparta Prag - Atletico Madrid ile Slovan Bratislava - Milan karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 5. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın
20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid
20.45 Slovan Bratislava - Milan
23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg
23.00 Young Boys - Atalanta
23.00 Barcelona - Brest
23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
23.00 Inter - Leipzig
23.00 Manchester City - Feyenoord
23.00 Sporting CP - Arsenal

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27 Kasım Çarşamba
20.45 Kızılyıldız - Stuttgart
20.45 Sturm Graz - Girona
23.00 Monaco - Benfica
23.00 Aston Villa - Juventus
23.00 Bologna - Lille
23.00 Celtic - Club Brugge
23.00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund
23.00 Liverpool - Real Madrid
23.00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

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#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Sporanasayfa

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