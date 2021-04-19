Devler Ligi hesapları yapan Liverpool, Leeds United'a karşı! Bu maça iddaa oynayanların %47'si...

Bu bir ilandır

LEEDS UNITED

- Son olarak Manchester City'yi Etihad'da deviren, son 3 lig maçında firesi olmayan Leeds United'da kaptan Liam Cooper cezalı.

- Cooper'ın yokluğunda Diego Llorente'nin savunma partnerinin Robin Koch olması bekleniyor.

- Adam Forshaw ve Rodrigo sakat, Raphinha'nın durumu maç saati netleşecek.

- Raphinha yetişmezse TD Marcelo Bielsa sağ açıkta Helder Costa'yı tercih edecektir. Sol açıkta Jack Harrison, en ileride Patrick Bamford olacak.

- Orta alandaki ağır yükü Stuart Dallas ve Tyler Roberts ile Kalvin Phillips taşıyacak. Özellikle Phillips'in sert Liverpool orta sahasındaki direnci merak konusu...

LIVERPOOL

- Real Madrid'e diş geçiremeyip Devler Ligi'nden elenen Liverpool, gözünü önümüzdeki sezon yeniden aynı arenada yer almaya dikmiş durumda.

- Premier Lig'de şu anki tabloya bakıldığında ilk 4 için savaştıklarını söylemek lazım ancak dün gece patlak veren Avrupa Süper Ligi kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilir.

- Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, Divock Origi ve Jordan Henderson her zamanki eksikler... Stoperde bir kez daha milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı ve yanında Nathaniel Phillips'i izleyeceğiz.

- Orta alandaki üçlü; Thiago Alcantara, James Milner, Fabinho ve Georginio Wijnaldum dörtlüsünden seçilecek. Milner kenarda bekleyebilir.

- Hücumdaki üçlü de; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ve Diogo Jota dörtlüsünden seçilecek. Burada da Jota yedek kalabilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leeds United'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Liverpool deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazandı.

- Premier Lig tarihinde Leeds United'a en fazla gol atan takım Liverpool! (25 maç - 52 gol)

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Patrick Bamford'ın Leeds United formasıyla attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...