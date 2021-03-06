Devler Cedi Osman'ın peşinde!

NBA’de 25 Mart’ta kapanacak takas döneminde takım değiştirmesi muhtemel oyuncular arasında Cedi Osman da gösterildi.

The Athletic’ten Shams Charania’nın haberine göre Cleveland Cavaliers, forvetler Cedi Osman ve Taurean Prince ile pivot Javale McGee’yi takas yoluyla göndermeyi planlıyor. FortyEightMinutes. com’dan Sam Amico, Cedi Osman ile şampiyonluğun iddialı ekipleri Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers’ın ilgilendiğini yazdı. Clippers’ın koçu, 2017-18 sezonunda Cedi Osman’lı Cleveland Cavaliers takımının başındaydı.

2017'den beri NBA'de oynuyor

Los Angeles Clippers yetkililerinin, rotasyona derinlik katacak oyunculardan biri olarak gördüğü Cedi’nin yanı sıra JaVale McGee’yi de kadrosuna dahil etmeye kararlı olduğu belirtildi.

Sezon başı NBA’in süper yıldızlarından James Harden’ı transfer eden Brooklyn Nets’in de kadrosunu derinleştirmek adına Cleveland’dan Cedi Osman ve Andre Drummond’u istediği kaydedildi. 2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından 2. turda ilk sıradan seçilen Cedi, daha sonra Cleveland Cavaliers’a takas edilmiş ve 2017’de bu kulüpte oynamaya başlamıştı.