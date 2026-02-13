Devler bir bir yıkıldı, Fenerbahçe dimdik ayakta!

Haberin Devamı

Avrupa'nın 10 büyük liginde yoluna namağlup olarak devam eden sadece 3 takım bulunurken bunlardan biri de Fenerbahçe.

Sarı lacivertliler 21 haftası geride kalan Süper Lig’de 14 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ederken, Portekiz ekibi Benfica ile Çekya temsilcisi Slavia Prag da 21 haftayı aynı galibiyet ve beraberlik sayısı ile geçti.

JOSE MOURINHO ETKİSİ

· F.Bahçe'nin namağlup serisi şu an Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho ile başlarken, Kanarya’ya 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile veda eden ünlü teknik adam ülkesinde 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

· F.Bahçe, 52 puanlı G.Saray’ın ardından ligde 2. sırada. Hiç yenilgisi bulunmayan 49 puanlı 3 takım arasında sadece Slavia Prag ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Benfica ise Porto (56) ve Sporting Lizbon’un (52) ardından 3. sırada.

DEVLER ÇABUK PES ETTİ

· Premier Lig’de 6 puan farkla lider Arsenal ilk yenilgisini 3. hafta Liverpool karşısında alırken, toplamda 3 kez mağlup oldu.

· İspanya'da 1 puan farkla zirve yarışı veren Barcelona 3, Real Madrid 2 kez sahadan puansız ayrılırken 2 takım da ilk mağlubiyetlerini 7. haftada aldı.

· Almanya'da 19 hafta yola yenilgisiz devam eden Bayern Münih’in serisi evinde Augsburg’a 2-1 kaybedince sona erdi.

· İtalya'da maç fazlası ve 8 puan farkla lider Inter, ilki 2. haftada olmak üzere tam 4 kez mağlubiyet yaşarken, Fransa’da ise lider PSG 5. ve 14. haftada olmak üzere 2 kez puan alamadı.