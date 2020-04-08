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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Dever Orgill'den evde antrenman paylaşımı

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Dever Orgill'den evde antrenman paylaşımı
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MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan "evde kal" mesajının verildiği paylaşımda, Orgill'in evdeki antrenmanından görüntü yer alıyor.

"Dever Orgill çalışmalarını evde sürdürüyor. Sizler de evde kaldığınız sürece spor yapıp, sağlıklı kalabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, futbolcu Orgill evinde nasıl spor yaptığını gösteriyor.

 

Dever Orgillden evde antrenman paylaşımı

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