dev1ce, Astralis’ten ayrılarak NiP’e katıldı

Nicolai “dev1ce” Reedtz, Astralis ile biten sözleşmesinin ardından Ninjas in Pyjamas ile üç senelik bir anlaşma imzaladı. Danimarkalı organizasyonun söylediğine göre bu transfer, dev1ce’ın özel isteği üzerine gerçekleşti.

Astralis’in Spor Direktörü Kasper Hvidt, 25 yaşındaki oyuncunun şu ana kadar Astralis’e kattığı değer ve başarılardan bahsetti. Ayrıca Nicolai gibi birinin boşluğunu doldurmanın ne kadar zor olacağına, bunun organizasyon için büyük bir zorluk olacağına da değindi.

Astralis’ten ayrılma kararı alan dev1ce, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl COVID ve bununla ilişkili diğer her şey hepimiz için inanılmaz derecede zordu. Ofisten uzakta olmak, takım arkadaşlarınızla buluşamamak, uzaktan antrenman ve sanal eğitimler oldukça zorlu geçti. Bu da yakınında bulunabileceğim bir takım ve organizasyon istediğimin farkına varmamı sağladı. Ve şu anda bir şeyleri değiştirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum.”

Profesyonel oyuncu aynı zamanda kendisine bu süreçte destek ve yardımcı olan organizasyon ve takımına da teşekkür etti. Astralis’te geçirdiği zaman ve tecrübelere, takımına, organizasyona ve fanlarına her zaman değer vereceğini söyledi.

Her ne kadar NiP ile olan anlaşmanın finansal detayları paylaşılmamış olsa da anlaşmanın son zamanlarda CS:GO sahnesinde gerçekleşen en yüksek rakamlara sahip olduğu tahmin ediliyor.