Dev tesiste aynı anda tam 6 maç oynandı

Haberin Devamı

Garanti Bankası desteğiyle organize edilen 12 Dev Adam Okulları Minikler Şenliği’nde 11 yaş ve 10 yaş altı, kızlar ile erkekler kategorilerinde 48 takımdan yaklaşık 800 sporcu harika iki gün geçirdi, yeteneklerini sergiledi.

Katılan tüm sporcuların sertifika ve madalya ile ödüllendirildiği şenlikte, her takımdan bir sporcunun katıldığı yetenek yarışması da ilgiyle takip edildi.

10 bin kişilik ana salonun yanı sıra, 3 aynı alt yapı salonunda da minik sporcuların kıyasıya mücadelesi ve doyasıya eğlencesi vardı. Aynı anda 4 ayrı salonda gerçekleştirilen Minikler Şenliği maçlarının yanı sıra, cumartesi günü Galatasaray ile Bursaspor arasında da 1000 kişi kapasiteli milli takımlar salonunda hazırlık maçı oynandı. 3x3 basketbolu için tasarlanan avluda da 14 ve 12 yaş altı kategorilerinde toplam 32 takımdan 128 sporcunun rekabeti vardı.

Haberin Devamı

Yeni yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi ilk organizasyonlarına ev sahipliği yaparken aynı anda, aynı tesis içinde tam 6 sahada kesintisiz basketbol oynanıyor oluşu, Türk Basketbolu’nda yeni bir tarihin başlangıcı olarak hafızalarda yerini aldı.

Minik sporcuların aileleri de maç aralarında Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki yaşam alanlarının, yeme-içme bölümlerinin tadını çıkardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, göreve geldiği günden bu yana en büyük hedefi olarak anlattığı, her detayıyla bizzat ilgilendiği, Türk Basketbolu’ndaki en büyük açığı gidereceğini ifade ettiği Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki ilk organizasyonda, Harun Erdenay ile birlikte minikleri yalnız bırakmadı.

Hem maçlar sırasında hem de ödül töreninde sporcularla birlikte olan Başkan Türkoğlu, sosyal medya hesabından da, ‘Geleceğimizi şimdiden emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 12 DABO Minikler Şenliği'nde, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı öncesinde, geleceğin yıldız adaylarıyla bir araya geldik. Bu şenlik, bizlere tesisimizin hayallerini çocuklarımızla birlikte gerçek kılma fırsatı verdi. Basketbol Gelişim Merkezi, herkesin ikinci evi olacak” ifadelerini paylaşarak, yaşadığı büyük gururu aktardı.