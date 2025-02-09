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Dev maçta kazanan Fenerbahçe Medicana!

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#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank
Dev maçta kazanan Fenerbahçe Medicana
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 19:16

Sultanlar Ligi’nin 20’nci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında Vakıfbank’ı konuk etti. Sarı - lacivertliler, güçlü rakibinin 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, Sultanlar Ligi’nin 20’nci haftasında karşı karşıya geldi. 

İlk seti 19- 25 kaybeden sarı-lacivertliler 2’nci seti 25-13'lük skorla rahat geçtikten sonra 3’ncü seti de 25-22 kazandı. Ev sahibi ekip 4’üncü seti de 25-16 alarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Medicana bu sonuçla 17’nci galibiyetini alarak yeniden liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Vargas, Gizem Orge (Libero)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

SETLER: 19- 25, 25-13, 25- 22, 25-16

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#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank

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