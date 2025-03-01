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Dev maçta kazanan çıkmadı, Napoli ile Inter berabere kaldı! Hakan Çalhanoğlu...

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#Serie A#Napoli#Inter
Dev maçta kazanan çıkmadı, Napoli ile Inter berabere kaldı Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 22:01

İtalya Serie A'nın 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Inter, sahasında Napoli'yi ağırladı. Karşılıklı gollere sahne olan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Napoli ile Inter, İtalya Serie A'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Inter'nin golünü 22. dakikada Federico Dimarco ile öne geçti. Napoli ise 87. dakikada Billing ile karşılık verdi.

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yerini 51. dakikada Zielinski'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Napoli'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve puanını 57'ye yükseltti. Inter ise 58 puanda kalarak liderliğini sürdürdü.

Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Monza'yı ağırlayacak. Napoli ise Fiorentina ile taraftarının önünde karşı karşıya gelecek.

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#Serie A#Napoli#Inter

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