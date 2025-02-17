Dev maçta Juventus, Inter'i 1-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız...

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus, taraftarının önünde İnter'i konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka Torino ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Francisco Conceiçao kaydetti.

Öte yandan milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus adına 81. dakikada oyuna dahil olurken, Hakan Çalhanoğlu, İnter formasıyla 80 dakikada sahada kalabildi.

Bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara alan Inter, lider Napoli'nin 2 puan arkasında 54 puanda kaldı. Juventus ise üst üste 3. galibiyetini elde ederek haftayı 4. basamakta 46 puan ile kapattı.

Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'nin konuğu olacak. Inter ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.