Dev maçta hakem kararlarına itiraz: Trabzonspor 'el' Fenerbahçe 'faul' bekledi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor-Fenerbahçe#Süper Lig#Halil Umut Meler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 21:26

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev maça sahne oldu. Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında iki takımın oyuncuları da kalelerinde gördükleri golün ardından müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi.

Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. 

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Pina'nın uzun topunda savunma arkasına sarkan Ernest Muçi, aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TALISCA ATTI, TRABZONSPOR 'EL' DEDİ

Fenerbahçe ise bu gole 15. dakikada Talisca ile yanıt verdi. İsmail Yüksek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, gelişine harika bitirdi ve maça denge getirdi.

Karadeniz ekibi ise golden önce asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiğini iddia ederek hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, pozisyonu yaklaşık 2 dakika incelemesinin ardından Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi ve golü verdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertliler, 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla geri döndü.

Sol kanatta Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşunda Onana'yı mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

ONUACHU SAHNE ALDI, FENERBAHÇE 'FAUL' BEKLEDİ

Devrenin bitimine dakikalar kala Trabzonspor Onuachu’nun kafa vuruşunda eşitliği yakaladı. Ancak sarı-lacivertli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e pozisyon öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na faul yapıldığını öne sürerek itirazlarda bulundu.

Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay tarafından bir inceleme tavsiyesi almadı ve dev maçın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Dev maçta ise topun ilk yarıda 21 dakikada 26 saniye kalması dikkat çekti.

ASENSIO 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe, ikinci yarıda Marco Asensio ile 3 puana koştu.

Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Asensio, yaptığı tek vuruşta takımını yeniden öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler, Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı.

