Dev maçın hakemi 34 yaşındaki Numanoğlu

Malatyaspor’un yıllarca kaptanlığını yapan ve Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde doğan bir babanın oğludur Tugay Kaan Numanoğlu. Hatta takım arkadaşlarının tanımıyla kulüp tarihinin en beyefendi, centilmen ve hakem dostu oyuncusudur baba Levent Numanoğlu! Numanoğlu’nun profesyonel liglerde hakem olarak sahneye çıkışı 2013- 14’te 3.Lig ile başlıyor. Süper Lig çimlerine ayak bastığında ise tarihler 1 Ekim 2018’deki Ankaragücü-Antalya maçına uzanıyor. Gerek Yusuf Namoğlu gerek Zekeriya Alp döneminde Süper Lig’de fazla şans bulamayan Numanoğlu bu sezon Göztepe-Denizli ve Kayseri- Erzurum maçlarını gayet başarılı yönetmesinin ardından G.Saray-Kayserispor ile büyüklerin maçında ilk kez sahne aldı. 90 dakikanın genelinde gayet başarılıydı. Sonrasında sezonun en keyifli maçlarından TrabzonKasımpaşa (3-4) mücadelesinde gayet iyi bir 90 dakika çıkardı. Şimdi de sıra muhtemelen kendisinin bile atanmasına şaşırdığı kritik derbi görevine geldi…

HAKEM ŞANSI BOL OLSUN!

Her hakemin rüyasında derbi vardır. Sakin, soğukkanlı, oyuncularla diyaloğu çok sevmeyen mizaca sahip mühendis Numanoğlu için bu rüya sadece 9. maçında nasip oldu. Ne mutlu! Umarım hem başarılı bir 90 dakika çıkarır hem de dev maç sonrasında daha da iyi çalışarak güzel yerleri hak ettiğini gösterir. Hakem şansı bol olsun!

ARTILARI

- MHK’nın zor maçlarda görev verdiği yeni yüzlerin genel itibarıyla sergilediği başarılı performansları…

- T. Kaan Numanoğlu, Erkan Özdamar, Yasin Kol, Turgut Doman gibi gençlerin umut vadedici performansı…

- VAR’la skandal hataların minimize olması, büyük takımların maçlarında seyirci ve dış etkenlerin olmaması…

- MHK’nın cesur atamaları, yenilerin hata yapsalar da kamuoyu ve kulüplerce kabul görmesi, tolerans gösterilmesi…

EKSİLERİ

- 3 büyüklerin derbileri Süper Lig’in en özel maçlarıdır. 8 Süper Lig maçında düdük çalan bir hakemin derbi yönetmesi açısından doğru zaman mıdır?

- Büyüklerin maçları hatta derbiler, ne yazık ki hakem öğütme haftalarıdır. Gelecek vadeden bir hakem için erken risk değil midir?