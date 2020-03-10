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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Dev maça koronavirüs engeli!

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Dev maça koronavirüs engeli!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Şampiyonlar Ligi'ni vurdu. Üst üste gelen seyircisiz oynama kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs önlemi günden güne artıyor. Üst üste gelen seyircisiz oynama kararlarına Bayern Munih - Chelsea maçı da eklendi.

Son 16 turu ikinci maçında Bayern Munih - Chelsea maçı kapalı kapılar arkasında yapılacak. Bu kararla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz oynanacak maç sayısı 4'e çıktı.

Dev maça koronavirüs engeli

Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz oynanacak maçların listesi şöyle:

* Valencia - Atalanta
* Paris Saint Germain - Dortmund
* Barcelona - Napoli
* Bayern Munih - Chelsea

Dev maça koronavirüs engeli

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