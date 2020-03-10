Dev maça koronavirüs engeli!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Şampiyonlar Ligi'ni vurdu. Üst üste gelen seyircisiz oynama kararlarına bir yenisi daha eklendi.
Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs önlemi günden güne artıyor. Üst üste gelen seyircisiz oynama kararlarına Bayern Munih - Chelsea maçı da eklendi.
Son 16 turu ikinci maçında Bayern Munih - Chelsea maçı kapalı kapılar arkasında yapılacak. Bu kararla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz oynanacak maç sayısı 4'e çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz oynanacak maçların listesi şöyle:
* Valencia - Atalanta
* Paris Saint Germain - Dortmund
* Barcelona - Napoli
* Bayern Munih - Chelsea
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